Tatbikatta Yaralanan RMMO Subayı Hayatını Kaybetti

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Tatbikatta Yaralanan RMMO Subayı Hayatını Kaybetti
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Bugün icra edilen tatbikat sırasında yüksekten düşerek yaralanan RMMO subayının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek Troditissa’da bölgesindeki tatbikat sırasında kaza geçiren RMMO subayının, “yüksek irtifada askerî araştırma” icra ettiği sırada yere düştüğünü haber verdi.

RMMO subayının, helikopterle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne yapılan muayenesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Rum polisi ve RMMO kaza ile ilgili araştırma başlattı.

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