Tatar'dan, Soylu'nun açıklamalarına yanıt geldi

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, yasa dışı bahis konusunda Kıbrıs’ta oluşan bir mafya olduğunu ifade etmesine yanıt verdi. Tatar, Soylu’yu yalanlarcasına “böyle bir şey olsa benim haberim olurdu” diyerek bahis mafyasının olmadığını kaydetti.

Tatar ile Soylu yasa dışı bahis konusunda bir mafyanın KKTC’de varlığı konusunda ayni fikirde değil. Soylu, “Bu, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırıyor. Bu yılı başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 11:36