Tatar ve Pilli Açıklama Yaptı

Başbakan Ersin Tatar, ile Sağlık Bakanı Ali Pilli , BRT’ye yaptığı açıklamada hastanede çıkan yangınla ilgili bilgi verdi.

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah Devlet Hastahanesi’nde çıkan yangınla ilgili ne gerekirse yapılacağını bununla ilgili gereken talimatın verildiğini açıkladı

Tatar, hastaların YDÜ, Kolan olmak üzere tüm hastanalere sevkiyatının yapıldığını ve hastalara en iyi şekilde bakıldığını belirterek “halkımız endişe etmesin”dedi.

Dünyanın her yerinde bu gibi olayların yaşanabileceğini hatırlatan Başbakan Tatar, “İdlipdeki acıyı yaşarken, bu sabah başka acıyı yaşadık, üzüntümüz çok, hep birlikte bunun üst geleceğiz, gereken yapılacak. herkese geçmiş olsun diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, “Hastanenin anjiyo bölümünde yangın çıktığı biliyoruz” diyerek soruşturmanın devam ettiğini daha sonra detaylı açıklama yapılacağını söyledi.

Pilli, hangi hastanın hangi hastaneye sevkiyatı konusunda ilerleyen saatlerde detaylı bilgi paylaşacaklarını da belirterek, “hastaların tedavileri doktorların kontrolünde sürüyor”dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da bir kanalda katıldığı telefon bağlantısında tehlikenin geçmiş gibi göründüğüne işaret ederek birazdan kriz masası oluşturulacağını söyledi.

Hastane ve hastane yakınlarına bir eylem planı açıklamalarını ifade eden Baybars, kriz toplantısından sonra daha detaylı bilgi verileceğini söyledi.

Baybars, Hastanenin kardiyoloji bölümünün ciddi zarar gördüğünü de açıkladı.