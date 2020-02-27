Tatar umut verdi, Özersay kursakta bıraktı!

Aylardır evlerine ekmek götürmek için açlık grevi dahil her yola başvuran CAS çalışanlarına, dünkü Bakanlar Kurulu’nda bütün bakanların onayıyla alınan istihdam kararına hükümet ortağı Özersay’dan darbe geldi.

Dün yapılan bakanlar kurulunda CAS çalışanlarının zor durumdan kurtulması için istihdam edilmesi kararına once onay veren Kudret Özersay ve partisinin bakanları, gazetemizin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye gore kendi partisinde yaptıkları toplantı sonucu bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

Başbakan’a telefonla haber Verdi

Kudret Özersay’ın bununla da kalmayarak, bunun bilgisini Başbakan Ersin Tatarı telefonla arayarak verdiği öğrenilirken “Yaptığımız toplantıda bu çalışanları işe almaktan vazgeçtik, sen de alma. Seçim yatırımı olarak düşünüyoruz” dediği öğrenildi.

Hangisi seçim yatırımı?

Konuyla ilgili bilgisi olan bazı kesimler ise “Aylardır aç kalan, evine ekmek götüremeyen bu insanların işe alınmasını seçim yatırımı olarak görüyorlarsa, dün açıkladıkları sosyal konut projesi ne?” diyerek tepki gösterdi.

Tatar kararından vazgeçmeyecek

Diğer bir bilgiye gore ise de Başbakan Ersin Tatar’ın yakın çevresine her ne olursa olsun bu insanları işe alacağını, hükümeti bozma pahasına da olsa geri adım atmayacağını söylediği öğrenildi.