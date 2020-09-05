Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmasına izin veremeyeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin duruşlarının net olduğunu belirterek, “Biz egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmasına izin veremeyeceğiz” dedi

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, UBP’nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye sahip çıkan, halktan gücünü alan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilerek KKTC’nin önünü açacağına inandıklarını vurguladı. Tatar, “Seçimde elde edeceğimiz başarı egemen eşitlik temelinde sürdürdüğümüz, dünyada hak ettiğimiz yeri alma mücadelemizin güç kazanması anlamına gelecektir ” dedi.

“Ülkenin her köşesinde, dev kalabalık toplayabilen, gücünü bu şekilde gösterebilen, tarihi sorumluluğunu ilk günkü gibi heyecana dönüştürebilen UBP’lilerle birlikte bu yolu yürümekten onur duyduğunu” belirten Tatar şunları kaydetti:

“Enerjimle, samimiyetimle, çalışkanlığımla, halk adamlığımla, sizlerin takdiri ile bu yola çıktım. Beni bu halk iyi tanıyor. Üniversite tahsilimden, en üst düzey şirket yöneticiliğine kadar, hayatım boyunca çalıştım. Siyasete girdim. Ülkemin her köşesini dolaştım. Halkım bendeki samimiyeti gördü. Başbakanlığa kadar çıkmamı takdir etti. Bir kez daha tekrar edeyim. Denktaş ve Eroğlu gibi efsane büyüklerimden sonra bu adaylık benim için şereftir. Tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu sizlerle taşımak da onurdur.”

Tatar, “Memleketimizi, partimizi seviyorsak, başımız dik onurlu bir yaşam istiyorsak, bu seçimi kazanmakla dünyaya gerekli mesajı vereceğiz. Kıbrıs Türkü vardır, var olacaktır ve kendi devletine de sahip çıkacaktır” diye konuştu

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerdeki duruşunu ve açıklamalarını da eleştirerek, sürecin çöktüğünü ilan etmesine rağmen daha sonra geri adım attığını söyledi. Tatar, İsviçre’deki zirvelerdeki kritik yanlışların, Kıbrıs tarafının gelecekteki pozisyounu zora soktuğunu, hamle adı altındaki tavizlerin, Türk tarafının manevra alanını daralttığını kaydetti.

Maraşı açmakla KKTC’yi daha güçlendireceklerini vurgulayan Tatar, Anavatan Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki haklarına sahip çıkmanın, ekonomik kazanca dönüşebileceğini söyledi.

Günlük sıkıntılarla ilgili de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tatar, KKTC’nin geleceği ile ilgili büyük adımları da atmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Başbakan’ın Eşi Sibel Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, hem UBP hem de KKTC için önemine vurgu yaparak, “Sadece UBP severler değil vatanseverler olarak da geleceğimize sahip çıkmak konusunda şüphemiz yoktur” dedi.

Seçimin hayli çekişmeli geçeceğine işaret eden Tatar, “UBP, her etkinliğe geniş katılımla genel başkanının yanında olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, geleceğimiz için vereceğimiz doğru kararı, bizden farklı düşünenlere de anlatıp, onları yanımıza çekersek, başarımızın büyüklüğü de artacaktır” diye konuştu.