Tatar: Toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle plan yürürlüğe girmeyecek

Başbakan Tatar, “Başbakanlık olarak, yasanın resmi gazetede yayınlanmaması sonrasında nasıl bir sürecin devam edeceğini, Başsavcılıktan gelecek yanıtla belirleneceğini” kaydetti.

Başbakan Tatar, açıklamasında şunları belirtti:

“ Biz İmar Planlarından yanayız.

İmar Planları ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapılır.

Muhtarlıklar, belediye meclisleri ve belediyelerin imar planı son şeklini alıp yürürlüğe girene dek sürecin içinde olmaları yasa gereğidir. Başbakanlığa ulaşan bilgiler, Gazi Mağusa , İskele, Yeni Boğaziçi, İmar Planı sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönündedir.

İlgili üç belediyenin Belediye Meclislerinin söz konusu planın son şeklini toplanarak ele almadıkları, bu konuda her hangi bir onay kararı söz konusu olmadığı da saptanmıştır.

Oysa, kamuoyunun da bildiği üzere söz konusu üç belediyenin belediye meclislerinin planın bir önceki şekline ret kararları olduğu halen ortadadır.

Pek çok örgüt, iş insanı ile halkımızın kafasında söz konusu Plan’la ilgili bir takım soru işaretleri olduğu da yapılan açıklamalarla gözler önüne serilmiştir.

Yani, Plan’la ilgili henüz bir toplumsal uzlaşı maalesef sağlanamamıştır.

Hedefimiz, yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılmasıdır.

Dolayısı ile Plan’ı ilgili Bakanlık ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunuyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum."