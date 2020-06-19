Tatar: Seçim tarihi değişmeyecek

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrası kısa bir açıklama yaptı.

KKTC 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin planlandığı gibi 11 Ekim’de yapılacağını duyuran Tatar, bu konuda görüş birliğinin sağlandığı kanaatine vardığını söyledi.

Toplantıda genel bir değerlendirme yapıldığını ifade eden Tatar, açılımları ve normalleşme sürecini değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz Çarşamba günü cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 16 Ağustos'ta, ikinci tur olması durumunda ise 23 Ağustos'ta olması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bunun üzerine parti başkanlarını bugün cumhurbaşkanlığında toplayarak bu konuyu görüştü.

Başbakan Ersin Tatar ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada seçim tarihinin değişmeyeceğini söyledi.

Öte yandan normal şartlarda 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi, korona virüs salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmişti.