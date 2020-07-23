Tatar, Özersay’dan Baybars’ı istemedi

Başbakan ile Başbakan yardımcısı arasında yapılacağı ifade edilen ve Başbakan Ersin Tatar’ın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’dan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı görevden alacağını tebliğ edileceği belirtilen görüşme az önce sona erdi ve görüşmede böyle bir talebin gelmedi belirtildi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakan ile görüştüğünü ve böyle bir talebin gelmediğini ifade etti.

Özersay Hakın Partisi’nin üç bakanının görevlerinin başında olduğunu vurguladı.