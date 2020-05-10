Tatar: “Otellerin paket servis yapması söz konusu değil”

Başbakan Ersin Tatar, otellerin paket servis yapacağı iddialarını kişisel sosyal medya hesabından yanıtlayarak, otellerin paket servis yapmasının söz konusu dahi olmadığının altını çizdi.

Sağlık BakanlığI’nın çok kısa bir sürede 4 bine yakın restoran, büfe ve benzeri işyerlerinde çalışanlara gerekli testleri yaptığını belirten Tatar, “Böylece al-git servisleri yarın sabah hizmete başlayabilecek, paket servisine de geçilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, paylaşımının devamında şunları kaydetti: “Belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz temaslarda yapılan testlerin bilgileri alınmış ve gerekli izinler verilmiştir. Otellerin ise paket servisi yapmaları söz konusu değildir.

Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır.

Covid-19’la mücadelemiz halkımızın katkısı ile başarı ile sürüyor. İnşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz”