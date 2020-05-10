Tatar: “Otellerin paket servis yapması söz konusu değil”

Tatar: “Otellerin paket servis yapması söz konusu değil”
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Başbakan Ersin Tatar, otellerin paket servis yapacağı iddialarını kişisel sosyal medya hesabından yanıtlayarak, otellerin paket servis yapmasının söz konusu dahi olmadığının altını çizdi.

Sağlık BakanlığI’nın çok kısa bir sürede 4 bine yakın restoran, büfe ve benzeri işyerlerinde çalışanlara gerekli testleri yaptığını belirten Tatar, “Böylece al-git servisleri yarın sabah hizmete başlayabilecek, paket servisine de geçilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, paylaşımının devamında şunları kaydetti: “Belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz temaslarda yapılan testlerin bilgileri alınmış ve gerekli izinler verilmiştir. Otellerin ise paket servisi yapmaları söz konusu değildir.

Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır.

Covid-19’la mücadelemiz halkımızın katkısı ile başarı ile sürüyor. İnşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz”

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