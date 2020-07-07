Tatar MYK'dan desteği aldı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu (UBP MYK), dün öğleden sonra toplandı.

Toplantıda, hükümet çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde duruldu.

MYK’da yapılan konuşmalarda hükümetin gerek Koronavirüsle mücadele gerekse ekonominin yeniden canlanması için yaptığı çalışmaların halktan büyük destek görmekte olduğuna işaret edildi ve bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

MYK’da ayrıca, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle Kıbrıs konusunda Türkiye ile birlikte proaktif bir politika izlenmesi gerektiğinin altı çizildi ve bu politikayı izleyebilecek, etrafında birleşilen kişinin Ulusal Birlik Partisi adayı, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar olduğu yinelendi.

MYK’da tüm partililerin bu bilinç içinde olduğu, çatlak seslere ve olumsuz propaganda çalışmalarına kulak verilmemesi gerektiği de ifade edildi.

UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bir an önce seçim komitelerinin yoğun faaliyetlerine başlaması kararlaştırıldı.