Başbakan Ersin Tatar, KKTC Futbol Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nü ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tatar Mağusa Türk Gücü’nün, Kıbrıs Türk Spor tarihi içinde, mazisiyle önemli bir yere sahip olduğunu, kulübün tarihe mal olmuş efsaneleri; Gallliga, Nejat, Mustafa, Erdinç’i canlı izlemenin şans olduğunu söyledi.

Tatar, “MTG bizim için çok değerlidir. İkinci kulübümdür diyebilirim” dedi.

Spor kulüplerini ayakta tutmak ve gençlere sahip çıkmaya devam etmek için elden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Tatar, “ Spor kulüplerinde her siyasi görüşten insanlar olabilir. Siyaseti kulüplere karıştırmadan, spora ve gençlere hizmet etmek hepimizin görevi” dedi.

Tatar, yeni dönemde gençlerin, spor ambargoları altında kalmaması, isimlerinin uluslararası başarılarla anılması için doğru politikalarla doğru kararları almak için halktan destek istediğini söyledi.