Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Doğa Koleji’ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tatar, yeni eğitim dönemi öncesi önemli mesajlar da verdi. Ailelerin olduğu kadar kendilerinin de eğitime büyük önem verdiklerini belirten Tatar, pandemi nedeniyle doğal olarak herkeste duyarlılığın arttığına işaret etti. Tatar, “ Milli Eğitim Bakanımız, yetkililerimiz, olağanüstü bir çalışma içindedir.

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Doğa Koleji’ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tatar, yeni eğitim dönemi öncesi önemli mesajlar da verdi. Ailelerin olduğu kadar kendilerinin de eğitime büyük önem verdiklerini belirten Tatar, pandemi nedeniyle doğal olarak herkeste duyarlılığın arttığına işaret etti. Tatar, “ Milli Eğitim Bakanımız, yetkililerimiz, olağanüstü bir çalışma içindedir.

Çocuklarımızın eğitimlerinden kopmalarını istemiyoruz. Ama pandemiyi de dikkate alarak, en alttan en yukardaki okula kadar,her türlü alternatifi düşünüyoruz” dedi. Çocuklarımızla ilgili hassasiyetimiz en üst düzeydedir” diye konuştu. Doğa Koleji’ne yeni eğitim döneminde başarı dileyen Tatar, çocukların geleceğe hazırlanmasının her eğitim kurumunun görevi olduğunu hatırlattı. Tatar, “ Ülkemizin geleceğine, doğru siyaset, eğitim ve bilimle yön vereceğiz” diye ekledi.