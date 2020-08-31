Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Doğa Koleji’ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tatar, yeni eğitim dönemi öncesi önemli mesajlar da verdi. Ailelerin olduğu kadar kendilerinin de eğitime büyük önem verdiklerini belirten Tatar, pandemi nedeniyle doğal olarak herkeste duyarlılığın arttığına işaret etti. Tatar, “ Milli Eğitim Bakanımız, yetkililerimiz, olağanüstü bir çalışma içindedir.
Tatar, “ Milli Eğitim Bakanımız, yetkililerimiz, olağanüstü bir çalışma içindedir"
Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Doğa Koleji’ni ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tatar, yeni eğitim dönemi öncesi önemli mesajlar da verdi. Ailelerin olduğu kadar kendilerinin de eğitime büyük önem verdiklerini belirten Tatar, pandemi nedeniyle doğal olarak herkeste duyarlılığın arttığına işaret etti. Tatar, “ Milli Eğitim Bakanımız, yetkililerimiz, olağanüstü bir çalışma içindedir.
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