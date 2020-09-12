Tatar: "Maraş'ı farelere terk etmeyiz"

Akdeniz'deki gerilim sürerken KKTC, 11 Ekim'de kritik bir seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığının en güçlü adaylarından olan BaşbakanErsin Tatar Sözcü'nün sorularını yanıtladı.

Tatar’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

– Türkiye ve KKTC, tarihsel bir süreç yaşıyor. Kıbrıs'ta bir takım oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Türkiye Kıbrıs'tan çıkarılacak, Kıbrıs Türkü Rumun egemenliği altına girecek ve Avrupa Birliği bölgede üstünlük elde edecek. Ya da diğer bazı aktörler etkin olacak. Bu hayali kuruyorlar ama biz ve Türkiye kararlıyız. Asla haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

– Hidrokarbon konusu Kıbrıs meselesinin ne olacağı konusunda da belirleyici olacaktır. Denizlerdeki haklarımız konusunda bile anlaşamazsak, 1968'den beri halledemediğimiz konuları nasıl çözeceğiz? Bu konu iki tarafın anlaşıp anlaşamayacaklarına karar vermek için bir testtir. Bu konuda anlaşırsak, hem bölge barışı, hem Türkiye-Yunanistan dostluğu hem de Kıbrıs konusunda bir sonuca gidilmesi için katalizör rolü oynayacaktır.

– 1974'ten beri adada sükunet devam ediyorsa bu Türkiye'nin garantörlüğü sayesindedir. Türkiye o günden bu yana bizim haklarımızı korumanın dışında Kıbrıslı Rum komşularımıza yönelik hiç bir olumsuz şey yapmamıştır.

“MARAŞ’I FARELERE TERK ETMEYİZ”

Öte yandan Kapalı Maraş meselesine de değinen Tatar, bölge ile ilgili tüm çözüm planlarına hayır diyen tarafın Rumlar olduğunu ifade ederek, onların yüzünden bütünlüklü bir çözüm olmadığını kaydetti.

Bu nedenle tek yanlı adımlarla çözüm üretmek zorunda olduklarını belirten Tatar, “Kapalı Maraş'ı daha fazla farelere ve yılanlara terk etme lüksümüz yoktur” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır Kapalı Maraş için tüm çözüm planlarına hayır diyen Rum tarafıdır. Aslında Güney Kıbrıs'ın Maraş'taki hak sahiplerine büyük bir özür ve tazminat borcu var. Onlar yüzünden bütünlüklü bir çözüm olmadı. Biz de tek yanlı adımlarla çözüm üretmek durumundayız. Kapalı Maraş'ı daha fazla farelere ve yılanlara terk etme lüksümüz yoktur.”