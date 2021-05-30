Tatar: “Kıbrıs Türkü, Yuvası Olan KKTC İçin Umutla Ve Kararlılıkla Üzerine Düşen Görevi Yılmadan Sürdürecek”

Cumhurbaşkanı Ersin tatar, Kıbrıs Türkü’nün, yuvası olan KKTC için umutla ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yılmadan sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı açıklama yapılarak, Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçların yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmenin mutluluğu ifade edildi.

“Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçlarımızın yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmek bizi çok mutlu etti. Bu yıl yeni kırlangıçların da gelerek yuva yapması tüm Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını ve beni çok heyecanlandırdı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ilk günkü azimle yuvasını ziyaret eden kırlangıçlar gibi, Kıbrıs Türkü’nün, yuvası olan KKTC için umutla ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yılmadan sürdüreceğini vurguladı.