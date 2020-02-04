Tatar: “İdeolojimizin Cumhurbaşkanlığı makamında olması çok önemli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde Gönyeli Spor Kulübü’nde halkla bir araya geldi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin bölgede yaptığı çalışmalardan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini mutlaka kazanması gerektiğini vurguladı.

Yapılan birtakım değerlendirmelerin ardından oybirliği ile adaylığı söz konusu olduğunu anımsatan Tatar, UBP olarak hep birlikte yola çıktıklarını belirtti. Tatar, “Şimdiden gazamızın mübarek olmasını diliyorum” dedi.

Bu yarışı kazanmanın önemine dikkat çeken Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı makamının KKTC’nin en kıdemli, en yüksek makamı olduğunu söyledi.

“İDEOLOJİMİZİN CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Tatar, “Bizlerin felsefesini UBP’nin gerçek ideolojisini o makama taşıyabilmek, o makamda bizim düşüncelerimizi temsil eden bir kişinin oturması, geleceğimiz bakımından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

Başbakan, hükümetin aldığı tedbirlerle ülke ekonomisini kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek bir noktaya taşıyabilmek için çalıştıklarını da vurguladı.