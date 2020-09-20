Tatar: Halkımızın bir beş yıl daha kaybetmesine biz artık izin vermeyiz

Tatar, görüşmelere açık bir Cumhurbaşkanı olacağını vurgulayarak, “ancak bu asla Crans Montana’da kalınan yerden devam edeceğim anlamına gelmez” dedi. “Masaya oturacaksak eğer neyi görüşeceğimizi ve temel noktalarda uzlaşıp uzlaşmadığımızı, uzlaşamıyorsak ne olacağını önceden belirlemeliyiz” şeklinde konuşan Tatar, sürecin öyle uzayıp gitmemesi gerektiğini söyledi.