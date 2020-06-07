Tatar: Güney Kıbrıs hayal görmeye devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Rum liderliğinin hala hidrokarbon aramaları konusunda işbirliğine yanaşmamasının Kıbrıs konusunu adil, kalıcı, yaşayabilir bir antlaşma ile sonuca bağlamak istemediklerini gösterdiğini vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde dün gittiği Ilgaz, Yeşiltepe, Malatya, İncesu, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy, Çamlıbel ile Tepebaşı’nda, koronavirüsle mücadele, ekonomik sıkıntıların aşılması çalışmaları ve Kıbrıs konularına değindi.

Başbakan Ersin Tatar Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’ye tehditler savurarak Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına son verme çağrısında bulunmasını, aksi takdirde Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde bulunan üye statüsüne son verilmesi gerektiğini söylemesini gerçekçilikten uzak bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Tatar, şöyle konuştu:

“ Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruma kararlılığı nettir ve bundan geri dönüş yoktur. Türkiye bir taraftan kendi Münhasır Ekonomik Bölgesinde aramalarını yapacak diğer taraftan bizimle yaptığı anlaşma çerçevesinde imkanları değerlendirecektir. Madem ki bizimle ortak bir komite kurarak arama ve işbirliği yapmaya gitmiyorlar, onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız.

Türkiye her defasında Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu, Rumların bizimle konuyu halletmesi gerektiğini söylemiştir ama Rum liderliği tüm adanın hükümeti kendileriymiş ve denizleri de karayı da istedikleri gibi kullanabilirlermiş gibi konuşmaya, yani hayal görmeye devam ediyor.

Bu yaklaşımla bir yere varılamaz. Kıbrıs’ta bir anlaşma istiyorlarsa egemen eşitliğimizi, haklarımızı, kurucu ortaklıktan gelen hukukumuzu tanıyacaklardır. Aksi taktirde proaktif politikamızı sürdürecek Kıbrıs konusunda yeni adımlar atma yoluna gideceğiz”

AÇILIM SÜRECİ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN DEVAM EDECEK

Başbakan Ersin Tatar konuşmalarında koronavirüsle mücadele çalışmalarını da anlattı ve asla tedbiri elden bırakmadan, bilim insanlarına kulak vererek, her şeyin başının sağlık olduğu bilinci ile açılım sürecini devam ettireceklerini söyledi.

Koronavirüsle mücadele nedeniyle zorunlu bir şekilde büyük ölçüde duran ekonomik çarkların dönmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstermekte olduklarını ifade eden Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“ Sıkıntıları biliyor, görüyoruz. Tüm kesimlerle, ilgili kurum kuruluşlarla bilim insanları ile devamlı görüşüyor, onların öneri ve görüşlerini diliyorum. Takdir edileceği üzere hala sağlık konusunda dikkatli olmamız gereken bir süreç yaşarken yüksek öğrenim, turizm, konut satış sektöründeki sıkıntıları hemen aşmak kolay değildir. Çarşıdaki esnaf, zanaatkar, tüccar da , memur , emekli, emekçi de yaşanan ekonomik daralmadan olumsuz etkilenmiştir. İnşallah açılım süreci aksamadan devam edecek ve turizmde canlanma olacak, öğrenciler geri gelecek, konut satışları eskisinden de daha çok olacaktır. Biz yakında açıklanacak ikinci ekonomik paketle sorunların aşılması yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Memur ve emeklilerden yapılan kesintilerin geri ödenmesi de gerçekleştiği anda piyasaya girecek para ile ekonomik canlanmanın gerçekleşeceği inancındayız. Kısacası, kimse endişelenmesin; nasıl ki koronavirüsle mücadelemizde dünyanın takdirini kazandığımız başarılı bir noktaya geldik, ekonomik sıkıntıları aşma mücadelemizde de başarılı olacağız. Kışkırtmalara, kara tablo ortaya koymaya, çarpıtmalara kimse kulak asmasın, biz konulara hakimiz ve çözüm için canla başla, gece, gündür çalışıyoruz”