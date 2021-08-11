Tatar: “Eğitim sistemi gözden geçirilmeli, öğretmenlerimiz, gençlerimizi milli şuurla yetiştirmeli”

“Üniversitelerde Kıbrıs Türk Tarihi Öğretimi Paneli”nde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Financial Times’a verdiği demeçte ırk ayrımına dair bir açıklama yapmadığımı söyleyerek, “Beni bombardımana tuttular. Benimle alay ettiler. Ben ırkçıymışım. Benim nerem ırkçı? Beni tanıyan bilir. Ben, Kıbrıs Türk halkının varoluşu için uğraşan bir siyasetçiyim” dedi.

Tatar, Annan Planı referandumundan sonra, Kırbıs’ın güneyindeki tarih eğitimine dair müfredatın daha da katılaştığını, Güney’deki eğitim sisteminin, Kıbrıslı Rumların kendilerine göre yorumlamasıyla oluşturulduğunu savundu.

Tatar, eğitim sisteminin Vehbi Zeki Serter’in yazdığı "gerçeklere" yeniden dönmesi gerektiğini kaydederek, Kıbrıs Türk tarihinde Mehmet Ali Talat döneminde yaşanan değişikliği eleştirdi…

Kıbrıs tarihiyle ilgili Rumların kabul etmediği birçok gerçeğin ortada olduğunu kaydeden Tatar, tarihçilerin yapacakları çalışmalarla büyük Osmanlı arşivinin Kıbrıs tarihindeki gerçekleri ortaya koyacağını ifade etti…

KKTC’deki tarih eğitiminin de “milli şuura” daha çok önem verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Tarihimizi iyi bilmeliyiz. Bu çalışmalar çok önemli ve değerli. Kıbrıs Türk halkının tarihi, verdiği mücadelenin kayda geçirilmesi, eğitim sisteminin gözden geçirilmesi gerek. Tarih öğretmenlerimiz, gençlerimizi milli şuurla yetiştirmeli” ifadelerini kullandı.