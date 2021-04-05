Tatar'dan İlhak söylemlerine tepki!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ilhak açıklamalarına sert tepki göstererek, Türkiye’nin hiçbir zaman öyle bir niyetinin olmadığının altını çizdi ve “Benim Türkiye’de katıldığım hiçbir üst düzey toplantıda bu ilhak kelimesi dahi geçmedi” dedi.

“TÜRKİYE’DE KATILDIĞIM HİÇBİR TOPLANTIDA İLHAK KELİMESİ GEÇMEDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi: “Bunlar hep spekülasyon. Benim halkımın yüzde 95’i iki devletliliği ister. Federasyon dediklerinin içerisinde de iki devletlilik vardır ama bunu hiç bir zaman alamadık. Artık diyoruz ki Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve dünyanın bunu kabul etmesi lazım. Çıtayı o bakımdan yükselttik. Dolayısıyla bu siyasetin ilhakla alakası yoktur, Türkiye’nin de hiç böyle bir niyeti yoktur. Benim Türkiye’de katıldığım hiçbir toplantıda bu ilhak kelimesi dahi geçmedi.

Hiç bir zaman ilhak konuşulmamıştır. Burada ayrı bir devlet vardır. Buradaki devlet kendisini yönetmiştir. KKTC olarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu bizim varlığımızın teminatıdır.

Bir ayrı halkız, ayrı egemenlik hakkımız vardır. Kesinlikle ve kesinlikle ilhak diye bir politikamız yoktur. Bu sadece bir safsata ve akıl karıştırmadır. Yaptığımız yürekli çalışmalara takoz koymaktır.