Tatar: “Bulaş için çok da paniğe gerek yok”

Başbakan Ersin Tatar BRT Ana Haberi’ne bağlanarak, ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Basına yansıyan önerilerin, yarınki Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini, bu açıklamaları Sağlık Bakanlığı’nın yapmadığını ifade eden Tatar, “Bugün çok spekülasyonlar yapıldı, evet yerel bulaş vardır. Biz ne dedik? Önce halk sağlığı, sonra diğer hususlar” şeklinde konuştu.

Tatar, gerekli tedbirlerin iç bulaş olduğu için alındığını ve alınmaya da devam edeceğini belirterek, “çok da büyük bir paniğe gerek yok” dedi.

Tatar, bu konulara siyasetin karıştığına da inandığını ifade etti.