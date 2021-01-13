Tatar, bugün Spehar ile görüşecek

Tatar, bugün Spehar ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre görüşme 11.30’da başlayacak.

Spehar, Tatar’la görüşmesi öncesinde saat 09.00’da ise Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.

Elizabeth Spehar önümüzdeki hafta BM Güvenlik Konseyi’ne vereceği brifing öncesi iki liderle ayrı ayrı görüşecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temsilcisi Jane Holl Lute ise gayriresmi beşli zirve organizasyonu çerçevesinde dün iki liderle ayrı ayrı görüşmüştü.

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