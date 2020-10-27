Tatar: 5’li konferans Kıbrıs konusunun neticeye bağlanması için son şanstır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’da…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya ilk resmi ziyaretini yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı…

1 saat 15 dakika baş başa görüşen iki Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından ise basın toplantısı düzenledi…

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine davet ve misafirperverlikleri için teşekkür etti…

Tatar, Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra Ankara’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Tatar, “Türkiye bizim kardeş devletimiz olmasının yanı sıra Anavatanımızdır. Köklerimiz buradan Kıbrıs’a gitmişlerdir.Türkiye, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini ilk günden itibaren maddi, manevi ve askeri olarak desteklemiştir” dedi…

Kıbrıs Türk Halkı’nın 21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 arasında Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü kullanarak yaptığı askeri müdahaleler, sağladığı diğer destekler sayesinde ayakta durabildiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin, 15 Temmuz 1974’te Rum EOKA-B terör örgütü ve Yunan Cuntası tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi karşısında garantörlük hakkını kullanarak tek başına harekete geçmeseydi ne olacağını herkesin düşünmesini istedi…

Tatar, Birilerinin hala Türkiye’yi suçlamaya kalkışmasının anlamsız olduğuna ve tarihi gerçeklere de aykırı olduğuna işaret etti.

Tatar, “Türkiye, Kıbrıs Türklerinin çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği, egemenlik ve özgürlüğü için 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a bir askeri müdahalede bulunmuş ve bugün de Kıbrıs’ta barışın sürmesinin yegane sağlayıcısıdır” dedi…

Tatar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs konusunun adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma ile sonuca bağlanması için pek çok kez üzerine düşeni yaptığını da anımsatarak, 2017 yılı Ağustos ayı sonu, Temmuz ayı başında Crans Montana’da yaşananların da bunun en son kanıtı olduğunu vurguladı…

Kıbrıs görüşme sürecinin Crans Montana’da bir kez daha çökmüşse bunun sebebinin Rumlarının yönetimi ve zenginlikleri egemen eşitlik temelinde Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmaması olduğunu anımsatan Tatar, Rum tarafının hala 1974 öncesine geri dönmenin hayali içinde olduğunu anımsattı…

Tatar, “Bu nedenledir ki, bizlerin açıkça reddetmemize rağmen Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlığı ile etkin garantörlük hakkını sıfırlama hedefini vazgeçilmez bir anlaşma koşulu olarak her zaman masaya koymuşlardır. Hal böyleyken Türkiye’nin ortaya koyduğu beşli konferans önerisi bize göre Kıbrıs konusun bir anlaşma ile neticeye bağlanması için son şanstır” dedi…

Tatar, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün görüşme masasına gelmesi ve bir anlaşmanın mümkün olup olamayacağının belirlenmesi açısından 5’li toplantının belirleyici olacağı görüşünde olduğunu vurgulayarak, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de katılacağı bir konferans toplanması önerisinin son derece gerçekçi ve yapıcı olduğuna işaret etti.

Tatar, “Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur ama halkımızın, milletimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine de asla razı olmayız” dedi…

Hidrokarbonlar konusunun Kıbrıs Rum tarafı için bir samimiyet testi olduğuna işaret eden Tatar, denizdeki kaynaklar için bile uzlaşmaya yanaşmayan Rum tarafından Kıbrıslı Türklerle anlaşmasını bekleyemeyeceklerini söyledi…

Tatar, Türkiye ile uyum ve işbirliği içinde ileriye doğru gerekli adımları atmakta kararlı olduklarının da altını çizdi.

Kapalı Maraş’ın belirledikleri yol haritasına uygun olarak ilk adım olarak açıldığını anımsatan Tatar, “İnşallah Maraş bir hayalet kent olmaktan çıkacak ve ülke ekonomimize, insanlığa yeniden bir turizm cenneti olarak hizmet verir noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı…

Türkiye’nin, KKTC’nin halen devam eden salgın sürecinde de Kıbrıs Türkü’nün hep yanında olduğuna işaret eden Tatar, “Sizin bizzat verdiğiniz destek sonucu yapımına başlanan 100 yataklı, modern Acil Durum Hastanemiz 2 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanma aşamasına gelmiştir.İnşallah çok yakında sizlerin de teşrifleri ile sağlık alt yapımıza büyük katkı sağlayacak bu hastaneyi açmış olacağız” dedi…

Tatar, “eğer Kıbrıs Türk Halkının refah seviyesini yukarı çıkarabilirsek, ki bence bu hedef gerçekçi ve mümkündür, Kıbrıs konusunda da istediğimiz sonuca varmak çok daha kolay olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, sözlerimin sonuna gelirken bir kez daha bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve destek için sizlere teşekkür eder, sağlık ve başarılarınızın devamını dilerim” diyerek sözlerini tamamladı…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise , “önümüzdeki dönemde 15 Kasım’da KKTC’ye ziyaretimiz olacak ve hem törenlere katılalım ve hastanenin açılışını yapalım. Bir de iadeyi ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Belki Kapalı Maraş’ta piknik bile yapabiliriz” dedi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Maraş konusunda yapılanın doğru bir hareket olduğunu söyledi…