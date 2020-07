UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla halka mektupla seslendi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Başbakan, video klip haline getirilen mektubunda şunları kaydetti:

“Çok sevgili kardeşlerim;

Yaşamı tehdit eden, hayatı durma noktasına getiren pandemi ile zor günlerden geçiyoruz. Sizlerle bir olup koronavirüsle mücadele ederek birçok ülkeden daha hızlı şekilde normal yaşantımıza geri döndük. Devlet ile vatandaşın birlik ve beraberliğinin, her sorunun üstesinden gelmek için en kıymetli hazine olduğunu, herkese bir kez daha gösterdik.

Tıpkı 20 Temmuz 1974’te öncesinde Kıbrıs Türk’ünün varoluş ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim ve çaba gibi…

21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974’e kadar birbirimize inandık, güvendik, zorluklara, saldırılara karşı hep birlikte direndik. EOKACI’larla Yunan Cuntası 15 Temmuz 1974’te “ Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ni” ilan ederken, Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile “Yunan hegemonyasını kabul etmediğimizi” tüm dünyaya birlikte haykırdık.



Bugün bağımsız, özgür, geleceğe umutla bakan bir ülkenin parçasıysak bunu vatanı uğruna her şeyini ortaya koyup savaşan yürekli Kıbrıs Türk mücahitlerine ve onlarla birlikte can veren, mücadele eden Mehmetçiğe borçluyuz.

İnanıyorum ki nice 20 Temmuz’ları kutlayacak bu ülke…

Güçlü turizmi, refah yaşam koşulları ile parlayan bir Kuzey Kıbrıs olacağız.

Maraş’ın açıldığı,

Yurdumuzun Doğu Akdeniz’de önemli bir cazibe merkezi olduğu,

Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz Doğu Akdeniz’deki hidro karbon aramalarının başarıyla tamamlandığı,

Barış ve anlaşma kültürümüzü aşılayarak Rum dayatmalarının son bulacağı,

Kazanılmış haklarımızın savunuculuğuna devam edip ekonomimizin hızla büyüdüğü bir ülke olacağız.

Unutma güzel kardeşim,

Bir vatanın varoluşu o vatan toprağındaki her bir canın cesaretli yüreğine bağlıdır. Bu cesaret sende bende hepimizde var.

İnanıyorum ki güzel günler bizimle olacak.

Barış ve özgürlük meşalemiz sonsuza dek yanacak.



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı en içten duygularla kutlar hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”

(SEL)