Taşları yerinden oynatacak iddia

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sırasında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan'daki iTV'nin haberine göre Türk F-16'ları Azerbaycan'a destek amaçlı Ermenistan sınırında uçtu.

Taşları yerinden oynatacak iddia
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Ermenistan, Azerbaycan’da işgal ettiği Karabağ sorunu çözülmeden yeni bir saldırı akını başlattı. 12 Temmuz’da Tovuz yakınlarında başlayan saldırılar iki ülke ve müttefikleri arasında gerilimi artırdı.

Azerbaycan’da yayın yapan iTV’de yer alan iddiaya göre, Türk F-16’ları bugün Azerbaycan’a destek vermek amacıyla havalandı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında uçuş gerçekleştiren F-16 savaş uçaklarının Bakü yönetimine destek amacı taşıdığı iddia edildi.

Azerbaycan, Ermenistan mevzilerine karşı havadan operasyonlar düzenliyor. DHA

NE OLMUŞTU?

Hafta başında Ermenistan kuvvetleri Azerbaycan’nın Tovuz kentini hedef almış ve 7 askerin şehit olmasına neden olmuştu.

Askerler arasında yüksek rütbeli subayların da yer alması yaşanan provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Azerbaycan’da halk sokaklara dökülerek Ermenistan’ın saldırısını kınadı.

Ermeni saldırılarının ardından Azerbaycan’da saldırının geldiği sınır bölgesinde İnsansız Hava Araçları’yla bir operasyon başlattı.

Operasyonda birçok Ermeni mevzi vuruldu ve savaş araçları yok edildi.

Son olarak 15 Temmuz sabahı Ermenilerin yeni saldırısında Tovuz yakınlarındaki bir köy evi vuruldu.

Ermenilerin Azerbaycan’daki sivil hedefleri vurması sonrası Azerbaycan’ın yeni bir İnsansız Hava Araçlı operasyon düzenlemesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 20:49
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