Taşları yerinden oynatacak iddia

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sırasında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan'daki iTV'nin haberine göre Türk F-16'ları Azerbaycan'a destek amaçlı Ermenistan sınırında uçtu.