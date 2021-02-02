Taşeronlar Birliği: “Biz neyin cezasını çekiyoruz?”

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, Bakanlar Kurulu’nun kapanma kararına rağmen yollardaki insan ve araç doluluğunu eleştirdi, hükümeti denetlemeye çağırdı. Amca “‘Biz inşaat sektörü çalışanları günah keçisi miyiz? Biz neyin cezasını çekiyoruz?” diye sordu.

Amca, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektörü gibi bazı sektörlerin bir haftadır evde kapalı olmasına rağmen, vaka sayılarının artmaya devam ettiğini, bunun sebebinin halkın yarısının çalışmaya devam etmesi ve hükümetin ciddi denetim yapmaması olduğunu öne sürdü. “Önce sağlık” diyen Amca, bu şekilde kurallara uyanların cezalandırılmış olduğunu söyleyerek, binlerce işçisi olan inşaat sektörünün 50 gün daha kapanmayı kaldıramayacağını hatırlattı. Hükümeti, aldığı kararların arkasında durmaya çağıran Amca, gerekirse 15-20 gün boyunca denetimli genel sokağa çıkma yasağının uygulanması, marketler, kasaplar dahil her yerin kapatılması ve süreç sonunda herkesin işine dönmesine fırsat tanınması gerektiğini kaydetti.