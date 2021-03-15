Tartışmanın ardından ara verilmişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "LAÜ'ye 'sabıkalı atama' tartışmaları" sonrası verilen aranın ardından toplanamadı, Genel Kurul nisaba takılarak yarına ertelendi.

Tartışmanın ardından verilen ara sonrası yoklama alan Meclis Başkanı, yeterli sayıya ulaşılamadığını ifade ederek, bir sonraki birleşimin 24 saat sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yönetimine, ‘sahte evrak düzenleme/tedavüle sürme’ suçlarından hüküm giyen Okan Erdemsiz’i ataması, Meclis’te gerginliğe yol açtı.

Arıklı, muhalefetin eleştirileri üzerine kürsüye çıkarak, “vefa borcumdu, atadım oldu bitti” dedi. Bunun üzerine CTP’li vekil Erkut Şahali ile aralarında tartışma çıktı, Arıklı Şahali’nin üzerine yürüdü.