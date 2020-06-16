Tartışmalara Konu Olan Firmadan Açıklama Geldi

Cyprus Deluxe Global Travel Ltd., yazılı açıklama yaptı.

Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. Direktörü Ertem Salman, açıklamasında, şirketin adının da geçtiği çeşitli iddialara ilişkin açıklama yapma zarureti doğduğunu belirtti.

“Girne, Lapta’da bir marinayı da içine alacak turistik bir kompleks yapımı ve işletmesi için çıkılan ihaleye direktörü bulunduğum Ertem Salman Global Travel Ltd. olarak katılmış, atılan teklifler sonucunda ihaleye katılımcı olan diğer şirketin attığı teklifin maddi olarak daha avantajlı bir teklif olması hasebiyle bu ihaleyi ikinci sırada tamamladığımız kamuoyuna açık bir bilgidir” diyen Salman, ilgili makamlar tarafından ihaleyi kazanan şirketin yaptıkları teklif doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu doğrultuda sözleşme imza etmemesi halinde, kendi şirketinin teklifinin ikinci teklif olarak yasal mevzuat çerçevesinde gerekli kararlar alınarak değerlendirilebileceğinin taraflarına bildirildiğini belirtti ve şöyle dedi:

Salman, ilgili ihalenin Şirketlerine kalma olasılığından dolayı ihaleye çıkılmış yerin gözlem ve görsel olarak teknik analizinin yapılması ve yatırıma ilişkin son kararın verilebilmesi için KKTC’nin kısa süreli ziyareti amacı ile turizm yetkilileri ile temasa geçildiğini ve bu doğrultuda izin talep edildiğini kaydetti.

Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. Direktörü Ertem Salman, şöyle devam etti:

“Yetkili makamların verdiği izin çerçevesinde yönetici ve teknik ekip gerekli incelemeyi kısa sürede gerçekleştirmiş ve KKTC’den ayrılmıştır.

Konun, KKTC yasa ve mevzuatına aykırı bir tutum sergilendiği veya bir ayrıcalık talep edildiği gibi istenmeyen yönlere çekilmiş olduğunu görmek, dünyanın her yerinde uzun yıllardır iş yapan ve birçok farklı ülkenin yasaları ve mevzuatı çerçevesinde iş yaparken bu yasalara ve mezuatlara uymak için çok dikkatli hareket eden şirket yetkililerimizi oldukça üzmüş ve bunu kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı doğurmuştur.”