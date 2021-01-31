Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, harekete geçti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden, dün akşam ülkeyi etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağmur ile oluşan hasarlarla ilgili açıklama yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ersan Saner ile birlikte Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Tatlısu, Geçitkale ve Gaziköy’de incelemelerde bulundu. Bölgelerde meydana gelen hasarların en kısa zamanda telafi edilmesi için harekete geçildi. Bu çerçevede, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan sera, patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, muz üretim alanlarında zarar gören üreticiler, Pazartesi 08.00-16.00 saatleri arasında ülke genelindeki Tarım Dairesi şubelerine başvurabileceği açıklandı. Öte yandan, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan barınakları ve zarar ziyanları ile ilgili olarak Pazartesi 08.00-16.00 saatleri arasında ülke genelindeki Hayvancılık Dairesi şubelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.