Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Atatürk’ü andı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’inci ölüm yıldönümünde sevgiyle ve rahmetle andı.

Oğuz yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, evrensel değerlere dayanan düşünceleri, ilke ve inkılapları ile çağdaşlaşmanın, demokrasinin, modern Türkiye’nin önünü açtığını kaydetti. Atatürk’ün devrimlerinin, pek çok halka ilham kaynağı olduğuna işaret eden Oğuz, “Kıbrıslı Türkler de ilk günden Atatürk’ün ilke ve devrimlerini benimsemiş, demokrasiye, laikliğe ve çağdaşlaşmaya sıkı sıkıya sarılmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 82’inci yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz” dedi.