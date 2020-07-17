Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kiraz ve kırmızı kalifornia biberde, yerli ürünlerden ise asma yaprağı ve molehiyada limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 10-16 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ürünlerden 26 numuneden 24 numunenin temiz olduğu, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2  ürün bulunduğu kaydedildi.

SVS Ticaret Ltd.’e ait kirazda ve Halil Kasap Paz. ait kırmızı kalifornia biberde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği için, ürünler firmaların  isteği üzerine imha edildi.

Öte yandan yerli ürünlerden 16 numuneden 14 numune temiz çıktı. 1 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü, 1 üründe de Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

Yeşilyurt sakinlerinden Halil Özyüksel’e ait asma yaprağında limit üstü bitki  koruma ürünü tespit edildiği için ürünün hasadı durduruldu.

Doğancı sakinlerinden Arif Kızılgök’e ait molehiyada  Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği içinse ürün  imha edildi.

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