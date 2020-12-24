Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Üreticinin, sanayicinin destekçisiyiz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretmekten ve üretimden hiçbir zaman vazgeçmediklerini, her zaman üreticinin, sanayicinin destekçisi olduklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Koop- Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen,Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Kabulde, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da hazır bulundu.

Toplantıda, sektörün durumu ve sektörde yaşanmakta olan sıkıntılar ele alındı. Pandemiden dolayı iç piyasada tüketimin azaldığı, Türkiye’ye yapılan ihracatta da düşüş olduğukaydedildi. Ayrıca, dövizdeki artışın girdi maliyetlerini yüzde 36 oranında yükselttiği görüşüne yer verildi.

Körfez ülkelerine yönelik ihracatta iseyaklaşık yüzde 50 civarında da bir azalma yaşandığı,Kıbrıs Türk tarafının geçmişte bu ülkelere yönelik ihracat payının Rumtarafına göre daha yüksek olduğu ancak son dönemlerde durumun terse döndüğü ifade edildi. Özellikle Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Rum firmalar tarafından fason hellim üretimi yapılarak, sözkonusuülkelere düşük fiyattan ihracatın yapıldığı ve bu nedenle rekabet gücünün azaldığı aktarıldı.

ÇAVUŞOĞLU: "PİYASA KOŞULLARI GÖZARDI EDİLMEDEN DENGE BULUNMALI"

Bakan Çavuşoğlu, piyasa koşulları gözardı edilmeden, sanayi ve üretimi zora sokmadan bir denge bulunmasının önemine dikkat çekerek, herkesin üzerine düşen yükümlüğü yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, arpada fiyatdüzenlemesi yapacak aşamaya geldiklerini, sübvansiye çalışmasının yapılacağını, bu durumun süte yansımasının minimal düzeyde olacağı bilgisini paylaştı.

TÜK’ün bugüne kadar hep siyasi akılla yürütüldüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün bundan sonra ekstra faiz yüküne yüküne girmesine izin vermeyeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, daha önce bakanlık görevini yürüttüğü dönemlerde kurumu küçülterek, piyasa düzenleyici modele getirmek için çok emek sarf ettiğini fakat ilgili yasanın henüz geçmediğini anımsatarak, bu konudaki çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

TÜK açısından arpada satış fiyatının 2 TL’den başka fiyat olamayacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün esas görevi olan tedarikçilik görevini sürdürmesinin önemini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, hellimintescili konusunda Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı KTTO, KTSO ve tüm ilgili paydaşlarla yürütülmekte olan süreçle ilgili bilgi vererek, Ocak ayında bu konuda hareketlenme yaşanacağınısöyledi. Bakan Çavuşoğlu, hellim tescil sürecinin, Güney Kıbrıs’ın denetimiyle yürütülmesini kabul edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.