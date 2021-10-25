Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu: "Hayvan kaçakçılığını yapan kendini bilmez hayvancılardır"

“Ülkemizde et -hayvan kaçakçılığının yapılmadığına dair kefil olacak biri henüz yoktur” diyen Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kavgamız üreticilerin lehine olsun diye devam ediyor ama bir not daha düşeyim: bilin ki eğer hayvancı olmazsanız kaçakçılık da yapamazsınız. Hayvancılar gücenecek ama kaçakçılığı da yapan kendini bilmez hayvancılardır, bu kadar da iddialı söylüyorum” ifadelerini kullandı.

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Nazım Bakanı Nazım Çavuşoğlu eleştirileri yanıtlıyor...

“Ülkemizde et -hayvan kaçakçılığının yapılmadığına dair kefil olacak biri henüz yoktur” diyen Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kavgamız üreticilerin lehine olsun diye devam ediyor ama bir not daha düşeyim: bilin ki eğer hayvancı olmazsanız kaçakçılık da yapamazsınız. Hayvancılar gücenecek ama kaçakçılığı da yapan kendini bilmez hayvancılardır, bu kadar da iddialı söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Çavuşoğlu, “Et konusu… Bu konu çok hassas bir konu… Kacak et canlı hayvan konusunda ciddi takip sistemi kurmaya çalışıyoruz. Yakaladığımız konuları da cezalandırıyoruz. Bu konuda iyi bir seviyeye gelmek için alışkanlıkların dışında bir mücadele içindeyiz. Et-hayvan kaçakçılığının yapılmadığına dair kefil olacak biri yoktur henüz… Kavgamız üreticilerin lehine olsun diye devam ediyor ama bir not daha düşeyim: bilin ki eğer hayvancı olmazsanız kaçakçılık da yapamazsınız. Hayvancılar gücenecek ama yani kaçakçılığı da yapan kendini bilmez hayvancılardır. Bu kadar da iddialı söylüyorum” dedi.

"YAŞ MEYVE SEBZE DE SİGORTA KAPSAMINA ALINACAK"

Yaş meyve ve sebzenin de sigorta kapsamına alınması için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “onu da sigortaya aldığımızda alınmamış bir kalem kalmayacak ama itinalı denetim gerekiyor” dedi.

"ORMAN ARAZİLERİ KANAYAN YARA.. DOKUNDUĞUNUZ AN ÖLENE KADAR DÜŞMAN EDİNEBİLİRSİNİZ"

Orman arazileri konusunda pek çok farklı kategori olduğunu, bu konunun kanayan bir yara olduğunu anlatan Bakan, “Koçan hakkı olanlar var. Yıllardır komisyon kuruluyor ama verilemiyor. Umarım tamamlanacak Arazi kiraları içişleri bakanlığımıza ait. Evkafın arazileri evkafa… Bizim dışımızda. Kurak bir ülkede olmamıza rağmen arazilere talep had safhadadır. Dokunduğumuz zaman kavgalar çıkabilir ya da ölene kadar düşman edinebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

"SERALARDAKİ SIKINTILARIN ÇOĞU YAPIM HATASI..."

Seraların bir çoğunun yıkılma sebebinin doğal afet değil yapım hataları olduğunu da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Bunları inceliyoruz: sigorta kapsamına alınacak mandıranın toprağın üzerine blog dizerek yapıldığında üretici için üzülüyoruz ama bu hataları da belgelememiz gerekiyor. Bir çok çeşitte yapım hatası var; bunları düzeltmek için maliyeden yetki istedik. Kapsam genişledi. Büyük çaba ile az sayıda kadro ile büyük işler ve güvenceler veriyoruz üreticiye…” diye konuştu.