Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Bu 'maskara' hellimlerin mesuliyeti maalesef bizim üreticide”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Türkiye’de satışa sunulan “Izgarella” isimli hellimle ilgili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “buna karşı bir mücadelemiz var mı?” sorusunu sordu.

Bakan Çavuşoğlu ise hellimin tesciliyle ilgili gerekli mücadelenin hem imalatçılar hem de Sanayi Odası tarafından verildiğini belirterek, “Hellimi, Türkiye’deki firmaların o coğrafyada patlattığı sanılıyor. Ancak Türkiye’de, bu maskara isimlerle bu hellimi üreten, bizim firmalarımızdır, bizleriz” dedi.

Çavuşoğlu, KKTC’deki üreticinin, Türkiye’de farklı isimlerle imalathane açtığını, Türkiye’den ortaklar edindiğini ifade ederek, “İşi öğrenenler de bu markaları açmışlardır. Mesuliyet maalesef bizim arkadaşlardadır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 14:03