Tarifeli Uçuşun Yanında Özel Jet De Geldi

İstanbul’dan kalkan Pegasus uçağı saat 18:00 civarında Ercan’a iniş yaptı.
Testleri yapılan yolcular Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina merkezlerine götürülüyor.
Öte yandan özel bir jetle gelen bir grup yolcunun özel araçlarla Ercan’dan ayrıldı.
Olaya Ercan’da bulunan taksicilik yapan esnaf tepki gösterdi.
Sivil Havacıulık Dairesi müdürü Mustafa Sofi özel jet ile gelenlerin karantina merkezine gideceklerini açıkladı.
Yakınlarını bekleyerek otobüse binmek isteyen bazı yolcular görevlilerle tartıştı.