Talimat verildi!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başbakan Ersin Tatar ve ona eşlik eden Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul’daki görüşmeden mutlu dönüyorlar.

Erdoğan’ın KKTC’ye dönüşleri için tahsis ettiği özel uçakla adaya akşam saatlerinde gelmesi beklenen Tatar ile Özersay’ın gerek Oktay gerekse de Erdoğan ile görüşmelerinin güzel geçtiği ifade edildi.

Kıbrıs Postası’na görüşmenin hemen ardından konuşan Ersin Tatar, bir önceki yılın protokolüne ait kaynağın serbest bırakılması ile ilgili talimatın verildiğini ve 2020-2022 Ekonomik İşbirliği Protokolünün sonuçlandırılması için çalışmaların sonuçlandırılması mutabakatına varıldığını ifade etti.

Tatar’ın KKTC’ye dönüşünde basına bir açıklama yapası bekleniyor.