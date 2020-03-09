Talat Haberal Kıbrıslı'ya Konuştu

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kapılarla ilgili çözüm yolunu BM’de değil AB’de aramak gerektiğini söyledi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklama yapan 2. Cumhurbaşkanı Talat, “Kapılar eğer bugün açılmazsa salı günü Brüksel’e çıkarma yapmak gerekir.” dedi. Güney Kıbrıs’ın Yunanistan – Türkiye sınırına asker gönderme kararını ise “komik” olarak yorumladı.

“Kapılarla BM’nin Alakası Yok”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Bu koronavirüs meselesi tamamen bahanedir ve böyle bir amaç söz konusu değildir. Çünkü bazı kapıları kapatmakla virüsü engellemek mümkün değildir. Yeşilırmak ve Metehan, Pirgo bölgesi için hayati derecede önemlidir. Onlar kapanmadı ve onların dışındakilerden önemli bir bölümü kapandı. Özellikle de Kuzey’de koronavirüs var ya da olabilir diye bu kapıları kapattılar. Bir de Rum tarafı, Kuzey’de böyle bir tehlike varmış imajı yaratmaya çalışıyor. Kıbrıslı Rumların Kuzey’den yaptığı alışverişi engellemeye çalışıyor. Bütün bunlar Avrupa Birliği’nin serbest dolaşım ilkesinin tam karşıtıdır ve taban tabana zıddıdır. Onun için AB’ye yönelmek gerekir, BM’nin kapılarla hiçbir ilgisi yok ve olmadı da. BM kapıların açılmasını ne istedi, ne engelledi, ne de açtı. Bu konuda BM’nin görevi yoktur.” dedi.

“AB Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Hakkını Engelleyemez”

2. Cumhurbaşkanı Talat, “Rum tarafı geçtiğimiz günlerde BM Sözcüsü’nden gelen yoruma yanıt verdi. BM’nin görevi barışı koruma ya da savaşı engellemedir, kapı nereden çıktı? BM’nin kapıyla bir ilgisi yok. Kapıyla ilgili olan doğrudan AB’dir. Yeşil Hat Tüzüğü var. Kapıların nasıl kullanılacağı ile ilgili tüzük ve uygulamalar vardır. Zamanında kapılar açıldığında AB vatandaşlarının bu kapılardan serbestçe geçişine engel olmaya çalışan Papadapulos’a rest çeken Avrupa Birliği’dir. Sen AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını engelleyemezsin demişti. Daha Yeşilırmak Kapısı açılmadan o kapıyı tüzüğe kaydeden AB’dir. O nedenle adres AB’dir.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk Tarafı Brüksel’e Çıkarma Yapmalıdır”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Kıbrıs Türk Tarafı Brüksel’e çıkarma yapmalıdır. Öyle mektupla falan olacak iş değildir. Cumhurbaşkanlığı önderliğinde başta Ticaret ve Sanayi odaları olmak üzere Brüksel’e gidilmelidir. Brüksel, Cumhurbaşkanı’nı toplum lideri olarak zaten kabul eder. Diğerleri de Brüksel’in muhatabıdır. Genelde hükümeti kabul etmezler. Ama partiler olursa onlardan da temsilciler olur. Fakat bunu muhakkak ve derhal yapmak gerekir. Eğer bugün kapıların açılması için bir karar alınmazsa salı günü Brüksel’de olunmalıdır. AB serbest dolaşım ilkesine sahip çıksın. Bunu Rum tarafının eften püften gerekçelerle yaptığını AB biliyor.” şeklinde konuştu.

“Yunanistan’a Asker Göndermesi de Bana Göre Komiktir”

2. Cumhurbaşkanı Talat, “Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’a asker göndermesi de bana göre komiktir. O kadar bol askeri mi var? Tamamıyla imaj yaratmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.