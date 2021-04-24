Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Mustafa Akıncı’ya

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Ersin Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” sözlerine, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan tepki geldi, “sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Tahsin Ertuğruloğlu, Mustafa Akıncı’nın “bir kez daha terbiye sınırlarını aştığını” söyleyerek, “eski dahi olsa, bir Cumhurbaşkanına hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncı'ya sormak gerekir: Sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir programda mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "kendi gücüyle değil; tehdit, para, vaat, şantaj ile Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Türkiye tarafından oturtulduğunu" ifade ederek, “Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak şekilde davranış sergileyecek” dedi.