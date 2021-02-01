Tahsin Ertuğruloğlu: "Alışılagelmiş başlıklar konuşulmayacak "

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’nda saat 17.15’te başlayan toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı ve ekibini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirerek, Kıbrıs konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ERTUĞRULOĞLU: “İKİ MİLLET, İKİ AYRI DEMOKRASİ, İKİ AYRI HUKUK, İKİ AYRI EGEMEN DEVLET”

Kıbrıs konusunda gelinen noktayı ve izlenecek yolu Türkiye ile birlikte değerlendireceklerini söyleyen Ertuğruloğlu, “Her zaman söylediğimiz bir realite var. Kıbrıs konusu ulusal davadır. Ulusal davalar birlikte değerlendirilir, birlikte belirlenir, birlikte savunulur. Bu anlayış ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 52 yıllık müzakere sürecinin başarısız olduğunu belirten Ertuğruloğlu, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklemenin mümkün olmadığının bilinciyle yeni bir süreç öngördüklerini vurguladı. Ülkenin realitelerine dayalı olarak iki millet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı hukuk, iki ayrı egemen devlet varlığı temelinde politika savunduklarını kaydeden Ertuğruloğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu toplantı, daha önce de hem anavatanın hem de bizlerin vurguladığı gibi, 52 yıllık toplumlar arası müzakere sürecine benzeyen bir toplantı olmayacaktır. Detay konuşulmayacaktır, alışılagelmiş başlıklar konuşulmayacaktır, güven artırıcı önlemler gündemde olmayacaktır. 5+1’deki hedef ortak zemin olup olmadığının belirlenmesidir. İyi niyetle, uzlaşı arzulayarak bu toplantıya katılacağız. Aynı iyi niyeti, aynı uzlaşı arzusunu karşı taraf sergilerse ortak zemin gündeme gelirse ona göre hareket edeceğiz.” Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın çalışmalarını gururla izlediğini de belirten Ertuğruloğlu, “Anavatanımız güçlü olduğu kadar Kıbrıs Türkü güçlüdür. Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir” ifadelerini kullandı.