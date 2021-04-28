Tahir Gökçebel, “baskı ve tehditler üzerine istifa ettiği” yönündeki iddialara yanıt verdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanlığı görevinden geçtiğimiz hafta istifa eden Tahir Gökçebel, hakkında çıkan “baskı ve tehditler üzerine istifa ettiği” yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gökçebel, “İstifam; Yönetim Kurulu arkadaşlarımın çoğunluk kararına, demokrasiye olan saygım, ilkelere olan bağlılığım ve sendikal duruşumla ilgilidir” diyerek, “hiçbir baskı ve tehdide asla boyun eğmedim, eğmem” ifadelerini kullandı.

İstifa sebebine ilişkin de açıklama yapan Gökçebel, öğretmenlerin yüz yüze eğitimden yana olmalarına rağmen KTOEÖS olarak “Aşı Yoksa Yüz Yüze Eğitim Olmaz” kampanyası başlattıklarını, sendika yönetimi ile bu konuda yaşadıkları fikir ayrılıkları sonrasında da 21 Nisan’da Yönetim Kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.