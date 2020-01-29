Tadil edilen Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın açılışı yapıldı

Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın açılışı yapıldı.

53 tekneye hizmet edecek şekilde düzenlenen barınakta ana mendirek güçlendirildi,189 metre rıhtım ve çekek yeri oluşturuldu.

Tadil edilen ve büyütülen Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın açılışına, Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Yedidalga Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan, yaptı. Numan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un girişimleri sayesinde barınağın tadilatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Palatformu Koordinatörü Teoman Oktay da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ederek, “ Sayın bakanın çabaları sayesinde 44 yıllık beklenti sonuç buldu “ dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise barınağın tadil edilmesi ile bölge balıkçılarının rahata kavuştuğunu ancak esas beklentinin yeni ve modern bir barınak olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise barınağın tadil edilmesinin bir başarı öyküsü olduğunu dile getirerek, bölge halkının ısrarlı talebinin Devlet tarafından karşılandığını anımsattı.

Oğuz, “Bu açılış, 1976’dan beri süregelen ısrarlı talebin sonucudur, bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz sürecek” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise barınak tadilatının çok önceden yapılması gerektiğini ancak bugünlere nasip olduğunu ifade etti.

“Mavi vatanda mavi bir büyüme yaratmak istiyoıruz, balıkçılım sektörü ihmal edilmemeli” diyen Başçeri, bu konuda balıkçı örgütlerine de görev düştüğünü söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada bölgede balıkçılığı geliştirmek istediklerini, daha elverişli ve daha güvenli balıkçılık yapılabilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Tatar, ileriki zamanda bölgeye daha büyük bir barınak ve yat limanı kazandırmak istediklerini kaydetti.

Balıkçılığı daha ileriye taşıyarak KKTC ekonomisini katkı yapmasını sağlayacaklarını belirten Tatar, hedeflerinin Lefke ve Gemikonağı beldesinin geliştirilmesi olduğunu kaydetti. (BRT)