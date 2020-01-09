"Taçoy zam sopası ile toplumu zehirlemeyi öneriyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, enerji alanına zamanında yatırım yapılmadığı için, verimsiz ve fuel oil ile çalışan santrallerden dolayı ülkenin ya zamlarla günü kurtarma, ya da kirli enerji kullanarak toplumu zehirleme noktasına getirildiğini vurguladı.

Bu durumun sorumlularından birinin de attığı imzaya rağmen ısrarla yatırım yapmayan, bir gün ‘zam yok’ derken, bir başka gün ‘ya önerilerim kabul edilir ya da zam yapılır’ diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolu bellidir, o da 4’lü hükümet döneminde, Kıb Tek Yönetimi’nin ortaya koyduğu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmektir” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile Bakan Taçoy’un açıklamaları ile enerji alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI OLUN DENİYOR”

Bakan Taçoy’un geçtiğimiz günlerde BRT’de katıldığı bir programda, elektrik fiyatlarına zam yapılmaması için AKSA’ya sözleşmesi gereği kilowatt saat başına yapılan 3.7 centlik ödemenin durdurulması (ki bu sözleşme gereği mümkün değildir) veya %1’lik sülfür oranı yerine %3.5’lik sülfür oranı kullanılmasını önereceğini açıkladığını anımsatan Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki, hızlı değişen ve gelişen dünyayı takip ederek projeler üretmesi gereken Sn. Taçoy, son bir yıldır konuşulan ve 1 Ocak 2020’den itibaren resmen yürürlüğe giren Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) yakıtlardaki sülfür oranını %0,5’e çekme kuralını yenile öğrenmiş. Aksi halde, politikalarını ona göre düzenler, dahası dünya sülfür oranlarını azaltırken, kendisi tam tersine yükselterek, insanlarımızı daha çok zehirlemeyi önermekten bahsetmezdi” dedi.

‘Ya elektrik fiyatlarına %25 zam yapacağız, ya da çevreye daha zararlı olan yakıt (fuel oil) kullanımına geçeceğiz’ şeklindeki yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirten Özyiğit, “Sn. Taçoy zam sopası ile topluma zehirlenmeyi öneriyor. Yani bir anlamda ‘ölüm yerine sıtmaya razı olun’ yaklaşımı sergiliyor” dedi.

Özyiğit, Bakan Taçoy’un, Kıb Tek’e yapılması gereken yatırımları söz vermesine ve imza atmasına rağmen yerine getirmeyerek, bir anlamda 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan AKSA veya benzeri özel kuruluşa yeni sözleşme için zemin hazırladığını kaydetti.

“PAHALI VE ÇEVREYİ KİRLETEN FUEL OİL’DEN KURTULMAMIZ GEREK”

TDP Başkanı Özyiğit çift yönlü, güneş enerjisi kurulumuna imkan tanıyacak enterkonnekte sisteminin ancak uluslararası hukukun içinde yer almakla mümkün olabileceğini belirterek, bunun olması halinde bile, enerjide arz güvenliğini sağlamak adına kurulu santrallere ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Bu gerçekler ortada iken, çevreci olmayan, hatta 2030 yıllı itibari ile de piyasalardan kalkacak olan pahalı Fuel Oil’den kurtularak daha çevreci ve daha ucuz bir yakıt türü olan LNG’ye hızla geçecek adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, bu yönde kamusal alanda kalmak kaydıyla atılacak adımlara destek vereceklerini söyledi.

“ENTERKONNEKTE ÖNE SÜRÜLEREK YATIRIM YAPILMAMASI DOĞRU DEĞİL”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, uluslararası ortamın mümkün kılmadığı ve en azından şu an için kısa vadede hayata geçmesi mümkün görünmeyen ‘enterkonnekteye geçeceğiz’ söylemi ile alternatif enerji yöntemlerine yatırım yapılmamasının bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biri olacağı uyarısında bulundu.

Bakan Taçoy’un geçtiğimiz Aralık ayında Bürüksel’e Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı merkezine (ENTSO-E) ziyarete gittiğini de anımsatan Özyiğit, oradan elde edilen bilgilerin toplumla paylaşılmasını talep etti.

“ENERJİ YATIRIM RAPORUNA UYGUN OLARAK ADIMLAR ATILMALI”

Bakan Taçoy’un haklı olduğu tek konunun %0.5 kükürtlü Fuel Oil’in fiyatlarının önümüzdeki yıllar içinde artacağı olduğuna dikkat çeken Özyiğit şunları kaydetti: “Bu gerçekler ışığında yapılması gereken bellidir. O da, 4’lü hükümet döneminde hazırlanan enerji yatırım raporuna uygun olarak adımlar atılmasıdır. Siz eğer devlet olarak yatırımları planlarınıza uygun olarak zamanında yapmazsanız, gün gelir başkalarına muhtaç olursunuz. Hatta ülkeyi daha geriye götürürsünüz. Enerji işi uzun vadeli politikalarla şekillenir, günü birlik kararlarla ne Kıb-Tek ne de ülke enerji sektörü yönetilebilir.”