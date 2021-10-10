Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ismini altın harflerle yazdıranların ve isimsiz kahramanların altında toplandığı bir çatı olduğunu ifade eden Taçoy, “UBP üyesi olmak bu hayattaki en büyük gururum” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy, hangi görevde olursa olsun Ulusal mücadelede partisiyle birlikte, bir nefer olarak emek vermeye devam edeceğini de vurguladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“ULUSAL BİRLİK PARTİSİ TOPLUMUN ANAVATAN TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİ VE GARANTÖRLÜĞÜNDEN TAVİZ VERMEDEN BİR ARADA YAŞAMASINA EN ÇOK EMEK VEREN PARTİDİR”

“Ulusal Birlik Partisi 46 yaşında. Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ismini altın harflerle yazdıranlar, isimsiz kahramanların 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrasında bir çatı altında toplandığı partimiz. Bu ülkenin gelişmesinde büyük emek verdiler.

Ulusal Birlik Partisi, bir toplumun gettolardan bir araya getirildiği andan itibaren, rahat ve refah içerisinde, Anavatan Türkiye’nin güvencesinden ve garantörlüğünden taviz vermeden bir arada yaşamasına en çok emeği veren partidir. UBP’nin varlık nedeni de budur.

UBP ÜYESİ OLMAK BU HAYATTAKİ EN BÜYÜK GURURUM VE BU GURURU ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIM

Bu 46 yılın içerisinde; baba yadigarı partimin, Gençlik Kolları’ndan başlayarak, her kademesinde yer aldım. UBP üyesi olmak bu hayattaki en büyük gururum.

Bu gururu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.

Ulusal mücadelede partimle birlikte hangi görevde olursam olayım, bir nefer olarak emek vermeye devam edeceğim.

Partililerimizin, birlik ve beraberlik içerisinde, önce kurultaydan alnının akıyla çıkacağına, devamında da UBP’yi tek başına İktidar yapacağına olan inancım tamdır.

Biz, ulusal birlik ve bütünlüğümüzü koruduğumuz takdirde, KKTC daha güçlü, daha müreffeh ve barış içerisinde yaşamaya devam edecektir.

Nice 46 yıllara, KKTC var oldukça, Ulusal Birlik Partisi misyonuyla vizyonuyla KKTC’nin varlığı için mücadeleye devam edecektir.

Hem ülkemize, hem atalarımızdan bizlere miras Ulusal Birlik Partisi’ne hizmet etmeye, sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğim.

46’ncı gurur yılımız hepimize kutlu olsun.”