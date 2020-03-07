Taçoy neden gittiğini açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ara bölgede yapılan eyleme neden gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Lokmacıda yapılan eylemde Türk eylemciler joplanıp üzerlerine biber gazı sıkıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullanılan şiddeti protesto etmek için eylem yerine gittiklerini ifade etti.

Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle;

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı’nın seçilmiş siyasileriyiz. Bizlere kim ne oy verdi diye bakmadık, bakmayız da.

Bizler, Kıbrıs Türk Halkı nerede bir şey yaşarsa, orada oluruz.

Rengine, tepkisine bakmayız.

Bugün ara bölgede Rum Polisi’nin vatandaşlarımıza karşı kullandığı şiddeti protesto etmek için olay yerine gittim.

Vatandaşlarımızı dinledim.

Eylemin bitmesiyle birlikte hep beraber sınır kapısından ayrıldık.

Yaşanan arbedede Türklere yönelik uygulanan şiddet ve kullanılan biber gazı hadisesini şiddetle kınıyorum.

Kıbrıs’ta bizler, tüm renkleriyle, birlik olduktan sonra bir sonuca varacağımızı da yeniden hatırlatmak istiyorum.