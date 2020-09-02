Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu zarara sokacak veya haksız kazanç sağlayan şirketlerle mücadelelerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Taçoy, daha önceden kükürt oranı yüksek yakıt getirdiği için 444 bin dolar ceza kesilen ardından ise ihalelerden 1 yıl süreyle men edilen Mors LTD olayını örnek vererek bu denetimlerin ve cezaların devam edeceğini belirtti.

Ceza noktasında bundan sonraki dönemde affedici olmayacaklarını da kaydeden Taçoy, Mors LTD’in ilk kez ihalelerden men edildiğini ifade etti.