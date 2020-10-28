Taçoy: “Hedefimiz Cumhuriyeti muhafaza etmek”

UBP Genel Başkan adayı,Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Taçoy, Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyeti muhafaza etmenin öncelikli görevi olduğunu söyledi.

Taçoy’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:

Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline düşkündür. Cumhuriyet aydınlanmanın ve laikliğin adıdır. Tek amacımız bu devleti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, çağdaş prensiplerin temelinde Cumhuriyetimizi muhafaza etmek ve geliştirmektir. “Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Hasan Taçoy