Taçoy: Devlet daireleri için iki formül de masada

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, dün akşam Haber Kıbrıs’ın Covid-19 Özel Yayını’na katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Daireleri’nin 4 Mayıs’ta açılmasının planladığını ifade eden bakan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nda tüm bakanlara bu yönde talimat verildiğini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda açılmaya yönelik alınan tedbirlerden söz eden Taçoy, her personelin bir odada çalışacağı bir sistemin masada olduğunu ayrıca 5 gün bir ekip 5 gün bir ekip şeklinde vardiya sistemine de dönülebileceğini söyledi