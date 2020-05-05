Taçoy'dan hodri meydan

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek ihaleleri ile ilgili çok ciddi Sayıştay Raporu hazırlandığını ve iddialar bulunduğunu belirterek, Başsavcılığa çağrıda bulundu.

Taçoy, Sayıştay Raporunun gereğinin yapılmasını isteyerek, “İhalelerle ilgili çok ciddi iddialar var. Verilen cezalar var. Gereğinin yargı bağlamında da yapılmasını bir bakan olarak beklemek halkın” dedi.

BRT’de Gazeteci Levent Kutay’ın konuğu olan Hasan Taçoy, konunun üzerine gitmesi nedeniyle, çok ciddi haksızlığa uğradığını, medyada üzerine gelindiğini, haksız eleştirilerle yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, geri adım atmayacağını söyledi.

Taçoy; Kıb- Tek ile ilgili yaşadıklarını ve taleplerini şöyle özetledi:

2 oy daha alacağım diye kimseden korkacak değilim. Bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğim. Ölülerden korksam, mezarlıktan geçmezdim diye bir laf var. Haksız eleştirilerin kaynağını biliyorum. Sebebini de biliyorum ve herkes bu utançla yüzleşsin istiyorum. Bile bile haksız ve maksatlı haber yapanları kamuoyu biliyor. Başsavcılığı ve sayıştay'ı KIB-TEK için hazırlanan raporu hızlı bir şekilde takip etmeleri için göreve çağırıyorum. Kim rüşvet aldıysa ortaya çıksın. Sonuna kadar devam edeceğim."