Taçoy'dan erken seçim sinyali

Kanal T’de Serhat İncirli’nin sunduğu programa konuk olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hükümetin akıbetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Taçoy, erken seçim sinyali verdi. “Seçimlerde sonuç ne olursa olsun erken seçimin kapısı açılacak” diyen Taçoy, “Yüzde 90 oranında, erken seçime yönelik bir gidişat var” şeklinde konuştu.

“2021 BAŞI YA DA SONU”

Olası erken genel seçime ilişkin düşündüğü tarihi de paylaşan Bakan Taçoy, “2021 başı ya da 2021 sonunda erken seçime gidebiliriz. Arada kurultay süreçleri var” dedi.

“HÜKÜMET BOZULMAZ, SEÇİM OLUR”

Seçim olacağını, hükümetin bozulma gibi bir lüksü olmadığını ifade eden Taçoy, “UBP şimdi de seçimden sonra da, her zaman için iktidarda gelebilecek kapasiteye sahip bir siyasi partidir” dedi.

“AKINCI’NIN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Pazar günü yaptığı “adaylıkla ilgili kararımı Şubat ayının ilk haftasında açıklayacağım” ifadelerini “manidar” olarak değerlendiğini söyleyen Taçoy, “Ben aday olmayacağını düşünüyorum. ‘Zirvede bırakırım’ mantığıyla hareket etmeli. Çünkü her geçen saniye puan kaybetmekte” şeklinde konuştu.

“SEÇİM YAKLAŞTIKÇA SAYIN AKINCI DA TÜRKİYECİ OLUYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın puan kaybetmesinin nedeninin ‘Türkiye ile ilişkileri’ olmadığını söyleyen Taçoy, “Seçim yaklaştıkça Sayın Akıncı da Türkiyeci oluyor. Fakat orijinal her zaman daha iyidir. Yan sanayi kötüdür. Bizim duruşumuz yıllardır belli” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası