Taçoy'dan çok konuşulacak açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında ikinci tur Cumartesi yapılacak. İlk turu birincilikle bitiren Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy yarışacak.

Hasan Taçoy bugün yaptığı açıklama ile ikinci tura devam kararı aldığını açıklamıştı.

Bugün yaptığı açıklama ile UBP kongresinin ikinci turunda yarışmaya karar verdiğini açıklayan Hasan Taçoy, kararında geç kalmadığını ifade ederek "22 yıllık siyasi yaşantımda makam talep etmedim" diye konuştu...

Katıldığı TV programında konuşan Hasan Taçoy, “Bize tüzüğümüz ikinci tura kalacağımızı söylüyor… Bu konuda bir aksilik yok, süreç devam ediyor. Arkadaşımızla bu cumartesi günü yine er meydanında sahalarda demokrasi şöleninde olacağız. Bizim herhangi bir şekilde yarıştığımız arkadaşla saldırgan bir tutum içinde olmayacağımız zaten malum… Mesele partiyi ayrıştırmak değil, bir bütün olarak tutmak… Kimse herhangi bir söylemle bu bütünlüğü bozmamalı” dedi.

“Neden geç kaldınız?” sorusuna ise Hasan Taçoy, “Geç kalmadım, süreç devam ediyordu… Seçim takvimi bitmediği için geç kalmadım, diyorum. 22 yıllık siyasi yaşantımda makam talep etmedim.” yanıtını verdi.

KIBRIS POSTASI