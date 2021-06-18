Taçoy'a yanıt: "Korku dağları sardı"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Faiz Sucuoğlu SES KIBRIS web tv’de katıldığı Kıbrıs’ın Nabzı programında parti başkanlığına adaylığı ve ortaya atılan iddialarla ilgili mesajlar verdi.

Başkanlık adaylığını açıklayan Hasan Taçoy’un iddialarını yanıtlayan Sucuoğlu, birliktelik mesajı verdi, başkanlık seçimini ilk turdan kazanacağını kaydetti.

“Soğuk savaş dönemi taktikleri.. Artık geçti”

Hasan Taçoy’un kendisinin Türkiye’ye yakın olduğuna ilişkin iddiaya karşılık Sucuoğlu şu yorumda bulundu:

“İkide bir Türkiye’yi kullanıp, “önce benim haberim olur, Türkiye karar alacaksa hükümetten önce benim haberim olur” diyor Hasan Bey.. Bunlar çok yanlış söylemler. Veya “benim Türkiye ile aram çok iyidir birinin sıkıntısı varsa gelsin bana destek versin de Türkiye ile arasını bulayım” gibi söylemler soğuk savaş döneminin söylemleridir. Sizi tartışmaya çekip üzerinden nemalanma. Ama biz eski dönem değil, yeni dönem politikacılardanız. Biz bu tip soğuk savaş oyunlarına gelmeyiz. Biz yaşanılanları o süreçte ve Parti Meclisi’nde de anlattık. Anavatan’ı bu işlerin içerisine yeniden çekme gayretinin kimseye bir faydası yoktur.”